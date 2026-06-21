ڈپٹی کمشنر کاشہر میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ
جھنگ روڈکے اطراف ٹف ٹائلز لگانے کاکام تیز رفتاری سے مکمل کرنیکی ہدایت
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے شہر میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ایڈمنسٹریٹر واثق عباس ہرل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اور میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر کے ہمراہ جھنگ روڈ کا دورہ کیا۔دورانِ وزٹ ڈپٹی کمشنر نے سڑک کے اطراف ٹف ٹائلز لگانے کے جاری کام کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ ٹف ٹائلز کو مقررہ معیار اور درست لیول کے مطابق نصب کیا جائے تاکہ منصوبے کی پائیداری اور خوبصورتی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے جاری کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی تاکہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل ہو سکے۔
ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے جھنگ روڈ کے دونوں اطراف موجود ڈرینج نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے اور انہیں مناسب انداز میں کور کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے ایڈمنسٹریٹر واثق عباس ہرل کے ہمراہ جنرل بس سٹینڈ کا بھی دورہ کیا اور مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری بہتری و بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے اور بس سٹینڈ کے ماحول کو صاف ستھرا بنانے کی ضرورت پر زور دیا اورہدایات جاری کرتے کہا کہ تمام سہولیات کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے ، صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور جاری ترقیاتی و بحالی کے کاموں کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو بہترین سفری سہولیات میسر آ سکیں۔