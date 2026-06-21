ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کاتحصیل کمالیہ میں محرم انتظامات کا جائزہ
تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا بھی دورہ، طبی سہولیات کامعائنہ ،ہدایات جاری
کمالیہ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر میلہ نے تحصیل کمالیہ کا دورہ کیا اور محرم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے محرم کے مرکزی جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کرتے ہوئے صفائی ، سٹریٹ لائٹس، نکاسی آب اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے جلوس کے راستوں پر موجود مین ہولز پر حفاظتی جال نصب کرنے کے کام کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ اداروں کو تمام انتظامات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے مریم نواز کیمپ میں عزاداران کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی فراہمی کے انتظامات مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔
بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے امام بارگاہ کا دورہ کیا اور عزاداران کے لیے سہولیات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ کا بھی دورہ کیا، مریضوں و لواحقین سے ملاقات کرکے طبی سہولیات اور ادویات دستیابی بارے دریافت کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں عزاداروں کے لیے قائم خصوصی وارڈ اور ایمرجنسی انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ادویات اور دیگر طبی سہولیات کی مکمل دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عزاداران کو پرامن، محفوظ اور تمام ضروری سہولیات سے آراستہ ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔