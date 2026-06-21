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ایف ڈی اے :پلاٹس کی فروخت کیلئے نیلامِ عام کل ہوگا

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے :پلاٹس کی فروخت کیلئے نیلامِ عام کل ہوگا

نیلامی مراحل کو شفافیت، نظم و ضبط ،میرٹ کے مطابق مکمل کیا جائے :ڈی جی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کے زیر انتظام سینکڑوں رہائشی و کمرشل پلاٹس اور مختلف پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں تعلیم و صحت و دیگر بنیادی سہولیات کیلئے مختص رقبوں کے پلاٹس کی فروخت کیلئے نیلامِ عام کی تقریب کل 22 جون کو صبح 11 بجے مرکزی دفتر بالمقابل سول ہسپتال فیصل آباد میں ہوگی۔ ڈی جی ایف ڈی اے آصف چوہدری نے نیلامی عمل کی نگرانی اور شفاف انعقاد کیلئے چھ رکنی نیلام کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دیدی ۔ کمیٹی کے کنوینئر ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ ون ہونگے جبکہ دیگر ارکان میں ڈپٹی ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ ون، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ون، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ٹو اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ شامل ہیں۔

ڈی جی نے ہدایت کی ہے کہ نیلامی کے تمام مراحل کو مکمل شفافیت، نظم و ضبط اور میرٹ کے مطابق مکمل کیا جائے ۔ بولی دہندگان کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں ۔ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ ون جنید حسن منج نے بتایا کہ نیلامی کیلئے منتخب کمرشل و رہائشی پلاٹس احمد نگر، ملت ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن، علامہ اقبال کالونی اور تعلیم و صحت کی منصوبوں کیلئے مختص پبلک یوٹیلیٹی کے پلاٹس مختلف مقامات پر نجی ہاؤسنگ سکیموں میں واقع ہیں جبکہ ایف ڈی اے کے ملکیتی گلستان پلازا ملت چوک کی دکانوں کو لیز پر دینے کیلئے بھی نیلامی ہوگی۔ کامیاب بولی دہندہ موقع پر بولی کی رقم کا چوتھائی (25 فیصد)حصہ جمع کرانے کا پابند ہوگا بقایا رقم مقررہ قواعد و ضوابط کے تحت ادا کی جائیگی۔ سرمایہ کار اور عوام قیمتی پلاٹس حاصل کرنے کے اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھائیں۔

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