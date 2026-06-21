کمشنر کابوستان زہرہ امام بارگاہ میں سکیورٹی امور کا جائزہ
ڈویژن بھرمیں عشرہ محرم کے جامع سکیورٹی پلان پر عملدرآمد جاری ،بریفنگ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈویژنل انتظامیہ محرم جلوسوں کے روٹس پر تمام تر انتظامات یقینی بنانے کیلئے مسلسل سرگرم ہے ۔کمشنر فیصل آباد ڈویژن مسرت جبیں نے پیپلز کالونی میں بوستان زہرہ امام بارگاہ کا دورہ کیا اور منتظمین سے ملاقات کرکے انتظامات دریافت کئے اور جلوسوں کے روٹس اورامام بارگاہ پر انتظامی وحفاظتی امور کا جائزہ لیا۔آرپی او سہیل اختر سکھیرابھی ہمراہ تھے ۔کمشنر نے جلوسوں کے روٹس پر صفائی کے معیار،پانی چھڑکاؤ،سیوریج سسٹم کی بحالی کا جائزہ لیا اورسکیورٹی ڈیوٹی چیک کی اورکہا کہ عشرہ محرم کے دوران ڈویژنل وضلعی اور پولیس انتظامیہ روٹس کی مسلسل نگرانی جاری رکھے گی۔
کمشنر مسرت جبیں نے آرپی او سہیل اختر سکھیرا کے ہمراہ کمشنر آفس میں میڈیا نمائندگان کو انتظامی وحفاظتی اقدامات پر بریفنگ دیتے کہا وزیراعلی ٰ مریم نواز کی ہدایات پر ڈویژن کے چاروں اضلاع میں عشرہ محرم کے جامع سکیورٹی پلان پر موثر عملدرآمد جاری ہے ۔ ڈویژن بھر میں جلوس کے روٹس اور مجالس کے مقامات پر تمام تر انتظامات کی مکمل نگرانی جاری ہے اور وہ آرپی او اور ضلعی انتظامیہ و پولیس کے ہمراہ وزٹس کرکے تمام تر انتظامات کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہیں۔ محرم کے باقی ایام کیلئے بھی ٹریفک کا متبادل پلان تیار اور اسکی تشہیر کی جارہی ہے۔ جلوسوں کے روٹس پر تمام محکموں کے افسر ڈیوٹیز پر موجود ہیں،میٹھے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اورمیڈیکل کیمپس بھی قائم ہیں۔ شکایت کا فی الفور ازالہ کیا جارہاہے ۔ امن کمیٹیز ارکان سے قریبی رابطہ ہے اخوت،رواداری اور بھائی چارہ کے فروغ کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ آرپی او نے سکیورٹی اقدامات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ امن کا قیام اولین ترجیح ہے۔