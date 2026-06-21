پٹرول سستا ہونے کا فائدہ نہ ملا : کرائے ، روزمرہ اشیا کی قیمتیں برقرار
ٹرانسپورٹ کرایوں ،اشیا ضروریہ کے نرخوں کا ازسرنو تعین، مجسٹریٹس کو متحرک،گرانفروشی ، ناجائز منافع پر کارروائی کی جائے :شہریوں کاکمشنر،ڈی سی سے مطالبہ
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہرسے )ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی غفلت کے باعث پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا حکومت کی جانب سے نئی قیمتوں کا اطلاق گزشتہ روز سے ہو چکا ہے مگر ٹرانسپورٹ کے کرایوں، سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کوئی کمی نہ ہوسکی شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹرول کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوتے ہی کرایوں اور اشیاء کی قیمتیں فوری بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن پٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر تقریباً 75 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹرکمی کے باوجود ضلعی انتظامیہ عوام کو ریلیف دلانے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ دو برس کے دوران پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کو جواز بنا کر ٹرانسپورٹرز، سبزی اور پھل فروشوں اور دیگر کاروباری حلقوں نے کرایوں اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹرول مہنگا ہونے پر انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کو تو خاموشی سے قبول کر لیا جاتا ہے لیکن جب پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوتی ہے تو کسی ادارے کی جانب سے نرخ کم کرانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا شہریوں کے مطابق پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں میں خاطر خواہ کمی ہونی چاہیے تھی۔
جبکہ سبزیوں، پھلوں، دودھ، گوشت اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی واضح فرق آنا چاہیے تھا، مگر مارکیٹوں میں صورتحال اس کے برعکس ہے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو مل رہا ہے جبکہ عوام بدستور مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں عوامی و سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کرایوں اور اشیائے ضروریہ کے نرخوں کا ازسرنو تعین کیا جائے ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو متحرک کیا جائے اور گرانفروشی و ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا حقیقی فائدہ عوام تک پہنچ سکے۔