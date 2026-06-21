ایف ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائٹ پر کوڑا تلف نہ کرنے پر تعفن سے سانس لینا محال
ڈمپنگ سائٹ کے اردگردچار دیہاتوں کے ہزاروں مکین بدبو کی وجہ سے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں زہریلے کیمیکل لیجانے پر مجبور ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لیکر کوڑے کی فوری تلفی یقینی بنانے کامطالبہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائٹ ہزاروں افراد کیلئے وبال جان بن گئی جہاں کچرے کے پہاڑ موجود ،مناسب طریقے سے کوڑا قواعد و ضوابط کے مطابق تلف نہیں کیا جاتا جسکے باعث ڈمپنگ سائٹ کے ار گرد موجود مختلف دیہات میں بسنے والے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہوگیا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر بھر کا کچرا جمع کرکے جڑانوالہ روڈ ڈمپنگ سائٹ پر منتقل کیا جاتا ہے جہاں کچرے کے پہاڑ نماں ڈھیر لگ چکے ہیں کچرے کے بڑے بڑے ڈھیروں میں پولیتھین بیگز میڈیکل ویسٹ زائد المعیاد ادویات سمیت جانوروں کی آلائشیں او ر مختلف اقسام کا ویسٹ شامل ہوتا ہے بارش کے بعد گرمی میں ان بڑے ڈھیروں سے اٹھنے والے تعفن سے سانس لینا مشکل ہوجاتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کچرے کے ڈھیروں سے جو تعفن اٹھتا ہے آنکھ ناک گلے اور پھیپھڑوں کے خطرناک امراض کی وجہ بنتا ہے ۔ ایف ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائٹ کئی ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے اور یہاں کئی کئی میٹر اونچے کچرے کے پہاڑ نماں ڈھیر لگ چکے ہیں جن سے اٹھنے والا تعفن کئی کلومیٹر دور تک پہنچتا ہے ۔ڈمپنگ سائٹ کے بائیں جانب چک نمبر 109 رب روڈے اور دائیں جانب چک نمبر 216 رب اور ڈمپنگ سائٹ کے سامنے اڈا ورکشاپ اور پیچھے چک نمبر 211 رب مجاوراں کی آبادیاں موجود ہیں۔
ڈمپنگ سایٹ سے اٹھنے والے تعفن سے چار دیہات کی ہزاروں افراد پر مشتمل آبادی شدید متاثر ہورہی ہے شام کوجب کچرے کے ڈھیروں کو ہیوی مشینری کے ساتھ ہلایا جاتا ہے تو دیہاتوں میں موجود لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے ۔ مقامی مکین بدبو کی وجہ سے سانس کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں میں زہریلے کیمیکل لے جانے پر مجبور ہیں۔ دیہی آبادیوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کمپنی کی غفلت سے ہم صاف فضا میں سانس لینے کے بنیادی حق سے بھی محروم ہیں شہر کو صاف کرنے والی کمپنی دیہی علاقوں میں بسنے والے عوام کے ساتھ غیر انسانی سلوک کررہی ہے ۔اس کچرے اور بدبو کی وجہ سے معصوم بچے بیمار ہورہے ہیں۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیکر کوڑے کی فوری تلفی یقینی بنائیں۔