صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں بیوی کو بچوں سمیت بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

  • فیصل آباد
میاں بیوی کو بچوں سمیت بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

ریحانہ اور اس کے شوہر کو ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ مارا گیا ، مقدمہ د رج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)میاں بیوی کو بچوں سمیت قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا ہے ۔تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ریحانہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناء پر گھر پر دھاوا بول دیا اور دونوں میاں بیوی کو بچوں سمیت قابو کرلیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر سرگودہا کا محرم الحرام کے جلوس روٹس اور مختلف مجالس کا دورہ

ایس پی انوسٹی گیشن کا جلوس و مجالس کے روٹس کا دورہ

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کا نے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز جوہر آباد کا معائنہ

پھلروان کو تقسیم نہیں ہونے دینگے ، جماعت اسلامی

بلا شبہ دنیا میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو وہ استاد

میانوالی میں موسلا دھار بارش و ژالہ باری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر