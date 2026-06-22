صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری نرخ کے باوجود ایل پی جی مہنگے داموں فروخت

  • فیصل آباد
سرکاری نرخ کے باوجود ایل پی جی مہنگے داموں فروخت

دکاندار اور ڈسٹری بیوٹرز من مانگی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، شہریوں کی تشویش

چناب نگر (نامہ نگار)ایل پی جی کی سرکاری قیمت 308 روپے 76 پیسے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود مارکیٹ میں اسے 550 سے 600 روپے فی کلو تک فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ، جس پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق دکاندار اور ڈسٹری بیوٹرز سرکاری نرخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایل پی جی کی من مانگی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، جس کے باعث گھریلو صارفین کو شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری قیمت اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق عام آدمی کے بجٹ کو متاثر کر رہا ہے ، جبکہ متعلقہ ادارے قیمتوں پر مؤثر عملدرآمد کرانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔اوورچارجنگ کے خلاف شہریوں نے انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔عوامی حلقوں کے مطابق اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو ایل پی جی کا بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ریسکیو 1122 کا عاشورہ محرم کیلئے پلان جاری، 600 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات

مینگو اینڈ ڈیٹس فیسٹول کی تیاریاں ، انتظامات شروع

آر پی او اور کمشنر کا کوٹ ادو میں محرم سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

محرم الحرام ، عزاداروں کیلئے تمام سہولتیں فراہم کرنیکا حکم

ملتان میں 05 محرم کو فول پروف سکیورٹی انتظامات

امت کو متحد کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت،طاہر اشرفی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر