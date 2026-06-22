صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد اور ایمان کی اساس :مذہبی رہنما

  • فیصل آباد
عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد اور ایمان کی اساس :مذہبی رہنما

شعائر اسلامی کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جا سکتی:سید محمد کفیل ،شبیر احمد عثمانی

چناب نگر (نامہ نگار)مجلس احرار اسلام کے امیر سید محمد کفیل بخاری، عبداللطیف خالد چیمہ اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ، شریعت محمدیؐ کی اساس اور ایمان کی بنیاد ہے ۔اسلام امن، سلامتی اور آشتی کا دین ہے اور حضور اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے ، اس لیے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ساتھ دینا اور دین کو سب پر مقدم رکھنا ضروری ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمان کے ایمان کی اساس ہے اور قرآن پاک سرچشمۂ ہدایت ہے ۔ شعائر اسلامی کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی خاص مذہب یا فرقے کا نہیں بلکہ ہم سب کا ملک ہے اور تمام مسائل کا حل قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ناموس رسالت ﷺ کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مون سون سے قبل نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے منصوبے 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم

سرکاری قیمت پر فروخت ممکن نہیں: گوالوں کا دودھ کی فراہمی بند کرنے کا اعلان

علی پورچٹھہ:نالوں کی عدم صفائی ، بارش سے شہر زیرآب

ریجنل پولیس آفیسر سے شیعہ علما کو نسل کے وفد کی ملاقات

فنڈز کی عدم فراہمی ، ہیڈ چھناواں پل کی تعمیر میں تاخیر

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا جلوسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر