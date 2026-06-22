صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امام حسینؓ کی سیرت حق، صبر اور قربانی کا روشن مینار :علامہ پیر حامد سرفراز

  • فیصل آباد
امام حسینؓ کی سیرت حق، صبر اور قربانی کا روشن مینار :علامہ پیر حامد سرفراز

ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مذہبی رہنما علامہ پیر حامد سرفراز رضوی نے کہا ہے کہ امام حسینؓ کی سیرت حق، صبر اور قربانی کا روشن مینار ہے اور ان کی حیاتِ مبارکہ امت مسلمہ کے لیے استقامت، صبر اور قربانی کا عظیم درس ہے۔

انہوں نے ان خیالات کا اظہار مرکز اہل سنت جامع مسجد بلال محلہ بخشی پارک میں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث بسلسلہ ذکرِ نواسہ رسول امامِ عالی مقام حضرت امام حسینؓ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسینؓ نے دین اسلام کی سربلندی اور امت کی رہنمائی کے لیے اپنی جان اور اہلِ خانہ کی بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ سیرتِ حسینی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اتحاد، اخوت اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مون سون سے قبل نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے منصوبے 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم

سرکاری قیمت پر فروخت ممکن نہیں: گوالوں کا دودھ کی فراہمی بند کرنے کا اعلان

علی پورچٹھہ:نالوں کی عدم صفائی ، بارش سے شہر زیرآب

ریجنل پولیس آفیسر سے شیعہ علما کو نسل کے وفد کی ملاقات

فنڈز کی عدم فراہمی ، ہیڈ چھناواں پل کی تعمیر میں تاخیر

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا جلوسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر