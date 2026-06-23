صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :ڈپٹی کمشنر و ڈی پی او کا فلیگ مارچ ،کنٹرول روم کا دورہ

  • فیصل آباد
جھنگ :ڈپٹی کمشنر و ڈی پی او کا فلیگ مارچ ،کنٹرول روم کا دورہ

جلوسوں کی مانیٹرنگ، مختلف مقامات پر تعینات عملے کی کارکردگی پر بر یفنگ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین اور پاک آرمی کے افسران نے ضلعی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور بعدازاں فلیگ مارچ کی قیادت بھی کی۔کنٹرول روم کے دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کو جلوسوں کی مانیٹرنگ، مختلف مقامات پر تعینات عملے کی کارکردگی، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور سکیورٹی پلان پر عملدرآمد کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کنٹرول روم میں نصب مانیٹرنگ سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور اہم مقامات کی نگرانی کے عمل کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران سبیلوں کے قیام، عزاداروں اور زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات، پینے کے صاف پانی، صفائی ستھرائی، طبی امداد اور دیگر انتظامات کی کڑی مانیٹرنگ جاری ہے ۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور پاک آرمی افسران نے مشترکہ طور پر فلیگ مارچ کی قیادت کی، جس میں تمام متعلقہ محکموں نے بھی شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پٹرولیم مصنوعات سستی، پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 18 فیصد تک کمی

پرتگال کے سرمایہ کار وفد کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران سے ملاقات

ایف بی آر کی جانب سے فیصل آباد چیمبر میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

بی آئی ایس پی بینظیر بھٹو کے وژن کا دیرپا عکس ، آصفہ بھٹو

یکم جنوری سے راولپنڈی ڈویژن میں ڈینگی کے 2 کیسز رپورٹ

اٹک ، تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچی ایک روزہ اعزازی ڈپٹی کمشنر مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس