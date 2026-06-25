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چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر، ڈی پی اوکا 8محرم کے مرکزی جلوس کا دورہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر، ڈی پی اوکا 8محرم کے مرکزی جلوس کا دورہ

ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت کی جانب سے قائم میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف اور پاک آرمی کے افسران نے منتظمین کے ہمراہ لالیاں شہر میں آٹھ محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا دورہ کیا اور جلوس کے روٹس پر کیے گئے سکیورٹی و انتظامی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔دورانِ دورہ افسروں نے جلوس کے راستوں پر تعینات پولیس اہلکاروں، سیکیورٹی انتظامات، ٹریفک مینجمنٹ، رکاوٹوں، نگرانی کے نظام اور دیگر انتظامی امور کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عزادارانِ کرام کی جان و مال کے تحفظ اور پرامن ماحول کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل طور پر فعال رکھے جائیں۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے جلوس کے مقام پر ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت کی جانب سے قائم میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ محرم الحرام کے تمام جلوسوں اور مجالس کے پُرامن انعقاد کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس مکمل طور پر متحرک ہیں، جبکہ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تاکہ ضلع بھر میں امن و امان کی فضا برقرار رکھی جا سکے ۔

 

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