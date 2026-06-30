صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمپیوٹر کورس مکمل کرنے والے طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم

  • فیصل آباد
کمپیوٹر کورس مکمل کرنے والے طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم

مکوآنہ (نمائندہ دنیا )یونائیٹڈ سکولز اینڈ کمپیوٹر کالج مکوآنہ کے زیرِ اہتمام کمپیوٹر کورس مکمل کرنے والے طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔

مہمانِ خصوصی سابق ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر سید منیر حسین شاہ تھے ، جبکہ صحافی ملک اسلم ایاز، ملک سرفراز علی اور پرنسپل سردار محمد گجر نے کامیاب طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے ۔اس موقع پر پرنسپل سردار محمد گجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اساتذہ کی محنت سے اب تک ایک ہزار سے زائد طلبہ کمپیوٹر کورس مکمل کرکے مختلف اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ سائنسی اور ڈیجیٹل دور میں کمپیوٹر کی تعلیم کسی بھی باوقار ملازمت کے حصول کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیوریج کا پانی داخل، گرلز ہائی سکول جوہڑ بن گیا

تعلیمی بورڈ کے بجٹ ، ملازمین کو اضافی تنخواہ کی منظوری

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

برائی کے سامنے ڈٹے رہنا ہی حسینیت ہے : فاروق مجددی

شریف برادران کی خدمات ناقابل فراموش:نو شین افتخار

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس