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مختلف کارروائیوں میں 12 جرائم پیشہ عناصر گرفتار

  • فیصل آباد
مختلف کارروائیوں میں 12 جرائم پیشہ عناصر گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 12 جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر لیا۔

 پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے سنگین جرائم میں ملوث 12 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں چھ منشیات فروش شامل ہیں، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس اور شراب برآمد ہوئی۔پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے مزید چھ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

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