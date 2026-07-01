صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں ان کے اپنے لوگ رکاوٹ: عمر احمد منے خان

  • فیصل آباد
بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں ان کے اپنے لوگ رکاوٹ: عمر احمد منے خان

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) مسلم لیگ (ن) کے رہنما بیرسٹر عمر احمد منے خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں ان کے اپنے ارکان رکاوٹ ہیں۔

انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو وکیل تبدیل کرنے کا بھی مشورہ دیا۔نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، عدالت اپنا کام کر رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی اپنا معاملہ جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور انہیں تمام ضروری سہولتیں بھی حاصل ہیں۔ جب بانی پی ٹی آئی خود عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی جیل سے کسی کو اس حوالے سے خط لکھا ہے ۔ پی ٹی آئی میں قیادت کا فقدان ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ جماعت کی قیادت کون کر رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شدید گرمی اور حبس میں گھنٹوں بجلی غائب کاروبار تباہ،لوگوں کا باہر نکلنے سے گریز

پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشتگر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی تسنیم ا حمد قریشی

عید پر اعلی ٰ کارکردگی ،محکموں کے افسران و اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم

اینٹی وہیکل لفٹنگ ٹیم میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم

پنجاب کالج خوشاب میں طلبہ کے لیے ٹریفک آگاہی لیکچر

شفاف طرزِ حکمرانی اور مسائل کا حل یقینی بنایا جا رہا ،اے سی

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر