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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
سپریم کورٹ: 71 سال بعد فیصلہ کالعدم ، والدہ بہنوں کو وراثتی جائیداد سے حصہ دینے کا حکم
سیکرٹری خارجہ کی کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے وفد سے ملاقات
مارچ کے نوٹیفکیشن سے فروری کی لیوی وصول نہیں کی جاسکتی : وفاقی آئینی عدالت
عمران، بشریٰ قید تنہائی، درخواستوں پر فیصلہ محفوظ
لاہور ہائی کورٹ میں 5نئے ڈیجیٹل سسٹمز کا افتتاح
بلاول بھٹو ، فریال تالپور سے پی پی آزادکشمیر کے رہنمائوں کی ملاقات، انتخابی مہم پر گفتگو
تازہ ترین
سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے 4 ڈرونز مار گرائے: آئی ایس پی آر
لاہور میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا مقدمہ درج، 5 افراد زیرِ حراست
روس کی پاکستان، افغانستان سے اختلافات ختم کرنے کیلئے مذاکرات کی اپیل
ایران کا مفاہمتی یادداشت کی اہم شقوں پر عمل درآمد تک مزید مذاکرات سے انکار
امریکا کا لیبیا میں اتحاد کی بحالی کی کوشش کی حمایت کا اعلان
آج کے کالمز
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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