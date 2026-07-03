صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ سانحہ ، وزیراعلیٰ کا نوٹس ، لواحقین کو انصاف ملے گا: فقیر حسین ڈوگر

  • فیصل آباد
کاہنہ سانحہ ، وزیراعلیٰ کا نوٹس ، لواحقین کو انصاف ملے گا: فقیر حسین ڈوگر

آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہاہے کہ لاہورکے علاقہ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کی اموات سے ہر آنکھ اشک بار ہے توقع ہے کہ۔۔۔

 وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سخت نوٹس لینے اور ٹیوشن سینٹر کے بعض افرادکوحراست میں لینے کے بعد لواحقین کو انصاف بھی ملے گااوروزیراعلی ان کی ہرممکن مددبھی کریں گی۔جاری بیان میں انہوں نے دکھ اورغم کااظہارکرتے ہوئے کہاکہ اللہ تعالیٰ ورثاء کوصدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ریلوے کو مکمل طور پر ڈیجیٹل ادارہ بنانے کیلئے کام شروع ،حنیف عباسی

چیئرمین سینیٹ سے پرتگالی سفیر کی ملاقات ،تعلقات بڑھانے کا عزم

مون سون ،راولپنڈی میں متعلقہ ادارے ہائی الرٹ

سپورٹس جرنلسٹس کمیٹی بنا کر تجاویز دیں ،عمل ہوگا ،وزیر اطلاعات

کھیوڑہ ،لڑکی سے اجتماعی زیادتی ، ملوث ملزم گرفتار

آئیسکو کا عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ