صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کا گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سکول میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کا گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سکول میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ

کمالیہ(نمائندہ دنیا ) اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی نے گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سکول میں قائم امتحانی مرکز کا اچانک دورہ کیا اور امتحانی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

 انہوں نے امتحانی ہالز کا معائنہ کرتے ہوئے سیکیورٹی، شفافیت، امتحانی ماحول اور ڈیوٹی پر مامور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے ہدایت کی کہ امتحانات کے انعقاد میں مکمل شفافیت، میرٹ اور نظم و ضبط کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق نقل کی روک تھام اور امیدواروں کو پرامن، منصفانہ اور سازگار امتحانی ماحول کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ریلوے کو مکمل طور پر ڈیجیٹل ادارہ بنانے کیلئے کام شروع ،حنیف عباسی

چیئرمین سینیٹ سے پرتگالی سفیر کی ملاقات ،تعلقات بڑھانے کا عزم

مون سون ،راولپنڈی میں متعلقہ ادارے ہائی الرٹ

سپورٹس جرنلسٹس کمیٹی بنا کر تجاویز دیں ،عمل ہوگا ،وزیر اطلاعات

کھیوڑہ ،لڑکی سے اجتماعی زیادتی ، ملوث ملزم گرفتار

آئیسکو کا عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ