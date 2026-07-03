صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر محفوظ مین ہولز ،ڈویلپر کیخلاف مقدمہ ہوگا: ڈی جی ایف ڈی اے

  • فیصل آباد
غیر محفوظ مین ہولز ،ڈویلپر کیخلاف مقدمہ ہوگا: ڈی جی ایف ڈی اے

دفتر سیل اور قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی:آصف چودھری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں سیوریج نظام کو محفوظ بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ کھلے یا غیر محفوظ مین ہولز کے باعث کسی شہری کو حادثہ پیش آنے کی صورت میں متعلقہ ڈویلپر کے خلاف فوجداری مقدمہ درج، دفتر سیل اور قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں سیوریج گٹروں کی مانیٹرنگ رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں چیف انجینئر مہر ایوب، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے۔ڈی جی ایف ڈی اے نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور اس معاملے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صنعتوں کو سستی توانائی کی فراہمی ناگزیر :ایف پی سی سی آئی

داتادربار پر توسیعی کام جلد مکمل ہوجائیگا:ایڈمنسٹریٹر

لاہور پولیس شہداء کے اہلخانہ کیلئے ویلفیئر پیکیج، کروڑوں کی ادائیگی

فرسٹ ائر امتحانات:3امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

اضافی پراپرٹی ٹیکس پر ریلیف، صرف 25فیصد وصولی کا اعلان

پیرا اہلکار شہریوں کیساتھ نرم رویہ اختیار کریں:کمشنر لاہور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ