کرنل رانا عرفان انتقال کرگئے
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)سابق صوبائی وزیر و ممبر پنجاب اسمبلی حلقہ پی پی 108 رانا آفتاب خاں کے برادر نسبتی،سابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر رانا عمران خاں کے بھائی کرنل رانا عرفان خاں انتقال کرگئے۔
مرحوم کو سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سابق وفاقی وزیر ٹیکسٹائل رانا فاروق سعید خاں،سابق صوبائی وزیر رانا ظہیر الدین ،چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسن رضا، ارکان قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار جٹ ،چنگیز خان کاکڑ ،علی سرفراز ،ایس ایس پی رانا رحمن قادر،سابق وفاقی وزیر اکرم انصاری،ایم پی اے رانا اسد محمود خاں،سابق ایم پی اے رانا علی اختر خاں،ایم پی اے خیال کاسترو،ایم ایس کارڈیالوجی ہسپتال ڈاکٹر رانا ندیم اختر،رانا شبیر منج،راجہ ناصر جہانگیر،رانا اعجاز خاں، ریاض ملک،رانا شاہد رضا خاں ،ناصر نقشبندی،راجہ اسد جہانزیب سمیت عمائدین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔