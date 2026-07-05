صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گمشدہ بچہ بازیاب،تھانہ ائیرپورٹ پولیس کے حوالے

  • فیصل آباد
گمشدہ بچہ بازیاب،تھانہ ائیرپورٹ پولیس کے حوالے

پینسرہ(نمائندہ دنیا)تھانہ ٹھیکرانوالہ کے ایس ایچ او علی عمران جپہ کی زیر نگرانی چوکی پینسرہ کے انچارج اے ایس آئی کاشف محمود نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 تھانہ ائیرپورٹ میں درج گمشدگی مقدمہ میں مطلوب کمسن بچے علی حسن کو تلاش کر لیا ۔بچے کی تلاش کیلئے فوری اقدامات کیے گئے اور بچے کو بحفاظت ڈھونڈ کر قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تھانہ ائیرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ۔ اس موقع پر ایس ایچ او علی عمران جپہ نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر اولیا کے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنیکا ٹاسک

زرعی یونیورسٹی میں مینگو اینڈ ڈیٹس فیسٹیول کا افتتاح

واسا ملتان کی تاریخ کی ریکارڈ 29 کروڑ ریکوری

پیرا فورس کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، بہتری کی ہدایت

اجمل چانڈیہ کی ہسپتال آمد، زخمی صفائی ورکرز کی عیادت

ڈی پی او مظفرگڑھ کا اردل روم، 15اہلکاروں کو مختلف سزائیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل