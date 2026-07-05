مختلف علاقوں میں نہروں سے دو افراد کی لاشیں برآمد
گولڑ ہ موڑ برالہ برانچ نہر سے 80سالہ بزرگ کی لاش ہسپتال منتقل265 ر ب میں رکھ برانچ نہر سے علامہ اقبال کالونی کے رمضان کی لاش ملی
فیصل آباد،ڈجکوٹ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا ) نہروں سے دو افراد کی لاشیں برآمد کرلی گئیں۔ جڑانوالہ کے علاقے لاہور روڈ پر گولڑ ہ موڑ کے قریب برالہ برانچ نہر سے 80 سالہ نامعلوم بزرگ شہری کی لاش برآمد ہوئی جسے نہر سے نکال کر ہسپتال منتقل کردیاگیا۔ڈجکوٹ کے علاقے گوجرہ روڈ پر 265 ر ب نگ کلاں کے قریب رکھ برانچ نہر میں 45 سالہ شخص کی لاش دیکھی گئی۔ جسکی شناخت علامہ اقبال کالونی کے رہائشی رمضان کے نام سے ہوئی ۔ پولیس نے دونوں واقعات پر قانونی کارروائی شروع کردی ۔