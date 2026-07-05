صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی ، ڈی پی او کا دریائے چناب پر فرضی مشق کا معائنہ

  • فیصل آباد
ڈی سی ، ڈی پی او کا دریائے چناب پر فرضی مشق کا معائنہ

انتظامیہ ،پولیس مون سون اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار:گفتگو

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے پل دریائے چناب پر ریسکیو 1122 کے زیرِ اہتمام فلڈ سیزن 2026 کی تیسری پری فلڈ موک ایکسرسائز کا معائنہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی ا کو فلڈ ایمرجنسی پلان، ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات، دستیاب وسائل، ریسکیو آپریشنز اور مختلف اداروں میں باہمی رابطہ کاری پربریفنگ دی۔

فرضی مشق کا مقصد ممکنہ سیلابی صورتحال میں بروقت رسپانس، امدادی سرگرمیوں کی استعدادِ کار کا جائزہ لینا، مختلف اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تیاریوں کو عملی طور پر جانچنا تھااس مشق میں ریسکیو 1122، محکمہ صحت، سول ڈیفنس، محکمہ زراعت، سوشل ویلفیئر، لائیو سٹاک اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھرپور شرکت کی۔ ریسکیو اہلکاروں اور ریسکیو سکاوٹس نے فرضی سیلابی صورتحال میں کشتیوں کے ذریعے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے  کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی ڈاکٹر نوید عاطف نے ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کی تیاریوں کو سراہتے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس مون سون اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ انہوں نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جمہوریہ قراقلپاقستان کے وفد کا حبیب رفیق انجینئرنگ کا دورہ

وزیر مملکت بلال اظہر کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

ڈی جی سیف سٹی کی زیر صدارت اجلاس، آپریشنل امور ،تعیناتیوں کا جائزہ

کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد:پہلی الومنائی ایکسیلنس ایوارڈز تقریب

راولپنڈی کی ٹیم نے ٹیکن ٹیگ 1ٹورنامنٹ کی چیمپئن شپ اپنے نام کر لی

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1300 کلو مضر صحت گوشت تلف

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل