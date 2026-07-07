بند صنعتوں کی بحالی کیلئے ہنگامی معاشی پیکیج دیاجائے :میاں اعجاز حسین
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن کے ڈویژنل صدر میاں اعجاز حسین نے کہا ہے کہ حکومتی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں فیصل آباد میں آدھی سے زائد پاور لومز، ٹیکسٹائل فیکٹریاں اور دیگر صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں، جس سے لاکھوں محنت کش بے روزگار ہو کر فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
حکمران طبقہ مسلسل معیشت کی بہتری کے دعوے کر رہا ہے ، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اگر معیشت ترقی کر رہی ہے تو صنعتیں بند، مزدور بے روزگار اور کسان بدحال کیوں ہیں؟ فیصل آباد سمیت ملک بھر کی بند صنعتوں کی بحالی کے لیے ہنگامی معاشی پیکیج دیا جائے۔ بجلی، گیس اور پیداواری لاگت میں نمایاں کمی کی جائے ۔