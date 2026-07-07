صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بند صنعتوں کی بحالی کیلئے ہنگامی معاشی پیکیج دیاجائے :میاں اعجاز حسین

  • فیصل آباد
بند صنعتوں کی بحالی کیلئے ہنگامی معاشی پیکیج دیاجائے :میاں اعجاز حسین

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن کے ڈویژنل صدر میاں اعجاز حسین نے کہا ہے کہ حکومتی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں فیصل آباد میں آدھی سے زائد پاور لومز، ٹیکسٹائل فیکٹریاں اور دیگر صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں، جس سے لاکھوں محنت کش بے روزگار ہو کر فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔

حکمران طبقہ مسلسل معیشت کی بہتری کے دعوے کر رہا ہے ، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اگر معیشت ترقی کر رہی ہے تو صنعتیں بند، مزدور بے روزگار اور کسان بدحال کیوں ہیں؟ فیصل آباد سمیت ملک بھر کی بند صنعتوں کی بحالی کے لیے ہنگامی معاشی پیکیج دیا جائے۔ بجلی، گیس اور پیداواری لاگت میں نمایاں کمی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ کے اطراف کچرے کی ڈمپنگ روکنے کا فیصلہ

سرجانی ٹاؤن میں پانچویں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح

ورکرز ویلفیئر بورڈ اجلاس ، 65ارب کا سرپلس بجٹ منظور

کمشنر نے سات روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کردیا

چاندی برآمدگی کیس،ملزمان کی بعدازگرفتاری ضمانت

نظامِ مصطفی ؐ ہی ترقی و خوشحالی کی واحد ضمانت ، شاداب رضا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس