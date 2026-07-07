صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوت گویائی سے محروم خاتون سے مبینہ زیادتی،ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
قوت گویائی سے محروم خاتون سے مبینہ زیادتی،ملزم گرفتار

متاثرہ خاتون کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا :ڈی پی اوجھنگ ساجدحسین

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)قوت گویائی سے محروم خاتون کو مبینہ زیادتی کانشانہ بنادیاگیا، مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتارکرلیاگیا،بتایاگیاہے کہ نواحی علاقہ تھانہ کوٹ شاکر کے علاقہ میں قوتِ گویائی سے محروم خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے ۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی درخواست پر ملزم انیس کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ ساجد حسین نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو میرٹ پر تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ڈی پی او کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا اور تحقیقات میں جرم ثابت ہونے کی صورت میں ملزم کو قانون کے مطابق کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر سے تبدیل اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن سے الوداعی ملاقات

آر پی او آفس میں روزانہ کی بنیاد پرکھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات

بجٹ میں عوامی فلاح کیلئے نمایاں فنڈز رکھے گئے: ملک احمد

پیرا فورس کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا ٹیم کے ہمراہ داؤدخیل کا دورہ

سرکاری اراضی پر قائم کی گئی تجاوزات کو ہٹا دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس