صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، 2زخمی

  • فیصل آباد
2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، 2زخمی

حادثہ خان دا چک کے قریب پیش آیا، زخمی ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل

 کمالیہ (نمائندہ دنیا) دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 2زخمی ہوگئے ،ریسکیو 1122 کے کنٹرول روم کو خان دا چک، پی ایس او پمپ کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔حادثے کے نتیجے میں 34 سالہ نعیم اکبر سر پر شدید چوٹیں آنے کے باعث موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے ، جبکہ 46 سالہ محمد ناصر اور 25 سالہ ابوبکر زخمی ہوگئے ۔ریسکیو اہلکاروں نے دونوں زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ منتقل کر دیا۔ جاں بحق شخص کے حوالے سے ضروری قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو بھی اطلاع دے دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حفاظتی آڈٹ : نجی سکولوں و ٹیوشن سنٹرز کی 25 فیصد عمارتیں خستہ حال قرار

تعلیمی بورڈ ملتان میں کمشنر عامر کریم کے اعزاز میں الوداعیہ

گولڈن جوبلی تقریبات ترقی اور روایات کی عکاس :رمیش سنگھ

ڈی پی او نے غفلت برتنے پر 3اہلکار برخاست کر دئیے

ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی اشیائے خورونوش کے نئے نرخ مقرر

ڈپٹی کمشنر نے چارج سنبھال کر کارکردگی اجلاس طلب کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس