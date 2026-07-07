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ڈپٹی کمشنرجھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنرجھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

علی اکبر بھنڈر کی مریضوں کو معیاری و مفت علاج کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

 جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، صفائی کی صورتحال اور مجموعی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔انہوں نے مختلف وارڈز، ایمرجنسی، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا، جبکہ زیر علاج مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے علاج، ادویات کی دستیابی اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق مریضوں کو معیاری، بروقت اور مفت طبی سہولیات ہر صورت فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے ہر مریض کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور علاج میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے مزید ہدایت کی کہ ادویات کے وافر ذخائر برقرار رکھے جائیں، صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور طبی عملہ اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ انجام دے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے مریضوں کی شکایات کے فوری ازالے ، طبی سہولیات کے معیار میں بہتری اور تمام شعبوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت بھی جاری کی۔

 

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