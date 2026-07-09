صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ، 20 لاکھ ہتھیانے کا الزام ، 3 افراد پر مقدمہ

  • فیصل آباد
بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ، 20 لاکھ ہتھیانے کا الزام ، 3 افراد پر مقدمہ

سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر)سندیلیانوالی کے نواحی علاقے اروتی کے رہائشی کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر 20 لاکھ روپے مبینہ طور پر ہتھیانے کے الزام میں وفاقی تحقیقاتی ادارہ (FIA) کے سرکل فیصل آباد نے تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

ایف آئی آر کے مطابق موضع اروتی کے رہائشی محمد سلیم کی درخواست پر موضع شاہ پور کے رہائشی محمد ساجد، غلام جیلانی اور شیخوپورہ کے رہائشی محمد عمر کو نامزد کیا گیا ہے ۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملزمان نے گواہان کی موجودگی میں بیرون ملک بھجوانے کے نام پر 20 لاکھ روپے وصول کیے ، تاہم نہ انہیں بیرون ملک بھجوایا گیا اور نہ ہی رقم واپس کی گئی۔ایف آئی اے نے امیگریشن آرڈیننس 1979ء کی دفعات 17 اور 22 کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔متاثرہ شہری نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرکے اس کی رقم واپس دلائی جائے اور اسے انصاف فراہم کیا جائے ۔ تاہم مقدمے میں نامزد افراد کا مؤقف سامنے نہیں آیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن