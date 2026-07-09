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منجا کلچر کے خاتمہ کیلئے تما م تھا نو ں کو احکا مات جاری

  • فیصل آباد
منجا کلچر کے خاتمہ کیلئے تما م تھا نو ں کو احکا مات جاری

گوجرہ(نمائندہ دنیا )ریجنل پو لیس آ فیسر سہیل اختر سکھیرا کی طرف سے منجا کلچر کے خاتمہ کیلئے تما م تھا نو ں کو احکا مات جاری کر دیئے گئے ہیں

مقا می پو لیس اور چکوک کے نمبردارو ں کی طرف اعلا نا ت کروا ئے جارہے کہ کو ئی چوہدری یا کو ئی شخص گلی محلو ں یا میں چا را پا ئیا ں رکھ کر اشخا ص کو اکٹھا نہیں کرے گا اور نہ ہی گلی محلو ں میں اپنے دروازو ں یا تھڑو ں پر لو گ اکٹھے ہوکر بیٹھیں گے خلا ف ورزی کرنے وا لے افراد کے خلا ف سخت کا رروا ئی کا حکم دیا گیا ہے ۔

 

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