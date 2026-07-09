صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ روڈ پر حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق،2مسافر زخمی

  • فیصل آباد
جھنگ روڈ پر حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق،2مسافر زخمی

جاں بحق نامعلوم شخص کی لاش ضروری قانونی کارروائی کے بعد پو لیس کے حوالے

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)جھنگ روڈ پر تھانہ ائیرپورٹ کی حدود میں رشیدہ آباد کے قریب پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق جبکہ بس میں سوار دو افراد زخمی ہوگئے ۔ریسکیو ذرائع کے مطابق بس کی موٹر سائیکل سے ٹکر کے نتیجے میں تقریباً 26 سالہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ حادثے میں بس کے دو مسافر، 58 سالہ ذوالفقار ولد غلام قادر اور 20 سالہ ابوبکر ولد شاہد بھی زخمی ہوئے ۔اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مزید علاج کے لیے الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ جاں بحق ہونے والے نامعلوم شخص کی لاش ضروری قانونی کارروائی کے لیے تھانہ ائیرپورٹ پولیس کے حوالے کر دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن