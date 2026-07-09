صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات روک تھام کیلئے موٹروے پولیس بیٹ میں آگاہی لیکچر

  • فیصل آباد
منشیات روک تھام کیلئے موٹروے پولیس بیٹ میں آگاہی لیکچر

اینٹی نارکوٹکس فورس کے افسروں کی مشتبہ گاڑیوں کی چیکنگ و تفتیش پر بریفنگ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) منشیات کی روک تھام اور قومی شاہراہوں پر اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس (CNF) ملتان ڈویژن کی جانب سے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بیٹ 18 خانیوال میں خصوصی آگاہی لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔تفصیل کے مطابق ڈائریکٹر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ملتان ڈویژن کرنل راجہ وقار اعظم نے موٹروے پولیس بیٹ 18 خانیوال میں افسران و جوانوں کو مشتبہ گاڑیوں کی چیکنگ، منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام اور اداروں کے درمیان تعاون کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔اس موقع پر ایس پی کاشف رحیم بھٹہ اور ڈی ایس پی بیٹ 18 خانیوال راؤ محمد اقبال بھی موجود تھے ، جبکہ بیٹ 17 میاں چنوں اور بیٹ 18 خانیوال کے افسران و جوانوں نے شرکت کی۔کرنل راجہ وقار اعظم نے شرکاء کو منشیات اسمگلنگ کے جدید طریقہ کار، مشتبہ گاڑیوں کی شناخت، مؤثر تلاشی، بروقت انٹیلی جنس معلومات کے استعمال اور قانونی تقاضوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہوں پر منشیات کی ترسیل روکنے کے لیے تمام اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ اور معلومات کا بروقت تبادلہ ضروری ہے ۔لیکچر کے اختتام پر سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی، جس میں افسران و جوانوں کو پیشہ ورانہ امور پر رہنمائی دی گئی۔ شرکاء نے تربیتی سیشن کو مفید قرار دیتے ہوئے منشیات کے خاتمے کے لیے مزید مؤثر کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خانیوال میں 105 ملین لاگت سے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری، انتظامیہ متحرک

سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیاریاں مکمل

مینگو فیسٹیول ، تمام انتظامات بروقت مکمل کئے جائیں ‘ ڈپٹی کمشنر

ویمن یونیورسٹی :مصنوعی ذہانت لازمی مضمون قرار دے دیا

تعلیمی بورڈ میں شفافیت، میرٹ اولین ترجیح ہوگی، اعجاز احمد

سوسائٹی آف سرجنز ملتان چیپٹر کی نئی کابینہ کی حلف برداری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن