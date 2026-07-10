صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عباس پور میں صفائی کا نظام مفلوج، کوڑے کے ڈھیر

  • فیصل آباد
عباس پور میں صفائی کا نظام مفلوج، کوڑے کے ڈھیر

بند نالیوں کے باعث گندا پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہونے سے مشکلات

پینسرہ (نمائندہ دنیا)یونین کونسل 144، چک نمبر 245 رب عباس پور، آبادی سید والا اور حسین آباد میں صفائی کا نظام بری طرح متاثر ہونے سے گلیوں، بازاروں، چوکوں اور چوراہوں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے ہیں، جبکہ بند نالیوں کے باعث گندا پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔اہل علاقہ کے مطابق صفائی کا عملہ طویل عرصے سے علاقے میں نظر نہیں آیا، جس کے باعث گندگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔ گھروں کے باہر جمع کوڑا کرکٹ سے تعفن پھیل رہا ہے۔

جبکہ بند نالیوں کی وجہ سے نکاسی آب کا نظام بھی مفلوج ہو چکا ہے اور گلیوں میں کھڑا پانی آمدورفت میں رکاوٹ بن رہا ہے ۔مقامی شہریوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی  ستھرا پنجاب  مہم کے دعووں کے باوجود ان کے علاقے میں صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے ، جو متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔اہل علاقہ نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے صفائی عملہ تعینات کیا جائے ، نالیوں کی صفائی کرائی جائے اور کوڑا کرکٹ فوری طور پر اٹھا کر شہریوں کو درپیش مسائل سے نجات دلائی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشوں میں شہر کی صدی پرانی سیوریج لائنیں متاثر ہونیکا خدشہ

پاکستان بینکنگ سمٹ مستقبل کے مشترکہ ویژن کیساتھ ختم

خواتین کیلئے 5سپیڈو بسیں میٹرو ٹریک پر آپریشنل

ایل ڈی اے کا آپریشن،107 غیرقانونی کمرشل عمارتیں سربمہر

ہائیکورٹ:5 بڑے سرکاری ہسپتالوں کے ایم ایس کو وضاحتی نوٹس جاری

والڈ سٹی اتھارٹی کا اندرون شہر کی عمارتوں کا ساختیاتی سروے مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ