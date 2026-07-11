صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو رنجش کی بناء پرجیٹھ کا بھاوج پر مبینہ بدترین تشدد

  • فیصل آباد
گھریلو رنجش کی بناء پرجیٹھ کا بھاوج پر مبینہ بدترین تشدد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھریلو رنجش کی بناء پرجیٹھ کا بھاوج پر مبینہ بدترین تشدد ،مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے میں رابعہ نامی خاتون نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران اس کے  جیٹھ نے اسے قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیئے جس سے وہ مبینہ طور پر نیم برہنہ ہوگئی، پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہیٹ ویو، مون سون، ممکنہ سیلاب تمام ادارے الرٹ

ایس ڈی اے کا 697.415 ملین روپے کا بجٹ منظور

ڈپٹی کمشنر کی پارکوں کی بحالی اور سکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت

کوٹ مومن:ناپ تول میں بے ضابطگیاں، اے سی کی کارروائی

خوشاب:ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پبلک پراسیکیوشن اجلاس

افتتاحی تختیاں نہیں،منصوبوں کی تکمیل ذمہ داری :سمیرا ملک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن