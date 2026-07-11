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جھنگ :2 ٹریلرز کا آپس میں تصادم، ایک شخص زخمی

  • فیصل آباد
جھنگ :2 ٹریلرز کا آپس میں تصادم، ایک شخص زخمی

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) 18 ہزاری کے قریب لیہ روڈ پر 2 ٹریلرز کا آپس میں تصادم، ایک شخص زخمی ہو گیا۔

ریسکیو 1122کے مطابق 18 ہزاری کے قریب لیہ روڈ پرپمپ کے قریب دو ٹریلرآپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجہ میں 35 سالہ جاوید ذوالفقار خان زخمی ہو گیا، حادثہ اوور ٹیک کرتے ہوئے غلط موڑ لینے کے باعث پیش آیا۔ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرکے مزید علاج کیلئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال 18 ہزاری منتقل کر دیا ۔ مزید حادثات سے بچاؤ کے لیے فائر وہیکل کو پروٹوکول ڈیوٹی پر تعینات کر دیا گیاہے۔

 

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