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چنیوٹ :عبدالمجیب ٹیپو ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے ،نماز جنازہ ادا

  • فیصل آباد
چنیوٹ :عبدالمجیب ٹیپو ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے ،نماز جنازہ ادا

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع چنیوٹ کی ممتاز کاروباری و سماجی شخصیت عبدالمقدم خان کے والد عبدالمجیب خان ٹیپو حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔۔۔

مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب تبلیغی مرکز میں ادا کردی گئی جس میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات سمیت ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔علاوہ ازیں عبدالمجیب خان ٹیپو کی اچانک وفات پر چودھری مسعود اقبال ، حاجی نعیم فخری، شاہد محمود ، سرور علی چودھری ، فہد نعیم فخری، دانش نعیم ودیگر شخصیات نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اﷲ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے ،انہوں نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی بھی کی۔

 

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