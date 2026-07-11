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بغیر سکیورٹی انتظامات غیر ملکی باشندے کو سفر کروانے پر2افراد کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
بغیر سکیورٹی انتظامات غیر ملکی باشندے کو سفر کروانے پر2افراد کیخلاف مقدمہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر سکیورٹی انتظامات مکمل کئے غیر ملکی باشندے کو سفر کروانے پر2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ فیڈمک کے علاقے میں قائم نجی سرامکس فیکٹری کے ڈرائیور اور فوکل پرسن کی جانب سے مبینہ طور پر پولیس کو اطلاع دیئے بغیر اور حفاظتی انتظامات مکمل کئے بغیر ہی غیر ملکی باشندے کو سفر کروایا گیا جو کسی خطرناک واردات کا سبب بن سکتا تھا، پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کرنے والے دونوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔

 

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