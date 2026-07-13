صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں بیوی پر تشدد،سنگین نتائج کی دھمکیاں ، مقدمہ درج

  • فیصل آباد
میاں بیوی پر تشدد،سنگین نتائج کی دھمکیاں ، مقدمہ درج

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں میاں بیوی کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے۔

پولیس کے مطابق عائشہ نامی خاتون نے مقدمہ درج کراتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ موجود تھیں کہ اس دوران ملز موں نے دونوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں کیا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ ملز موں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف آپریشن ، خوراک تلف، جرمانے

ڈپٹی کمشنر کا گرین بس انتظار گاہوں کا معائنہ

مینگو فیسٹیول ، ڈپٹی کمشنر کے والد کے ہاتھوں افتتاح

عرفان محمود ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن آفیسر ڈی جی خان تعلیمی بورڈ تعینات

انرویل کی نو منتخب ڈسٹرکٹ عہدیداروں کے اعزاز میں عشائیہ

شدید گرمی،بازارمیں ترپالیں لگانے دی جائیں ،معین الدین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر