بو گس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں عبدالجبار نام شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اسے لاکھوں مالیت کی رقم کے عوض جعلی اور بوگس چیک دے دیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں عبدالجبار نام شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اسے لاکھوں مالیت کی رقم کے عوض جعلی اور بوگس چیک دے دیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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