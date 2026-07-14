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موٹر سا ئیکل سوار کتا آ گے آ نے سے گر کر شدید زخمی

  • فیصل آباد
موٹر سا ئیکل سوار کتا آ گے آ نے سے گر کر شدید زخمی

گو جرہ ( نما ئندہ دُنیا)موٹر سا ئیکل سوار کتا آ گے آ نے سے گر کر شدید زخمی ہوگیا ۔

معلو م ہوا ہے کہ چک نمبر318 ج ب کا زاہد موٹر سا ئیکل پر سوار ہوکر شہر سے گھر جارہا تھا کہ ٹوبہ روڈ پر چک نمبر 315 ج ب کا لا پہاڑ کے قریب اسکے آ گے اچانک کتا آ گیا جس کے نتیجہ میں وہ گر کر شدید زخمی ہو گئے جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوار ٹرز ہسپتا ل گوجرہ منتقل کردیا گیا جہا ں پر طبی امداد کی فراہمی جاری ہے ۔

 

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