صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو کی نادہندگان کیخلاف ریکوری مہم تیز، لاکھوں وصول

  • فیصل آباد
فیسکو کی نادہندگان کیخلاف ریکوری مہم تیز، لاکھوں وصول

سرکل ریکوری ٹیم نے ڈیڈ اور رننگ ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیاں کیں

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (فیسکو) نے نادہندہ صارفین کے خلاف ریکوری مہم تیز کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے کے بقایا واجبات وصول کر لیے ۔ایکسین فیسکو جڑانوالہ اسد علی شاہ کی ہدایت پر سرکل ریکوری ٹیم نے ڈیڈ اور رننگ ڈیفالٹرز کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھیں۔ مختلف علاقوں میں ریکوری مہم کے دوران بقایا واجبات کی وصولی کے ساتھ نادہندہ صارفین کو ڈپلیکیٹ بجلی کے بل بھی جاری کیے گئے تاکہ وہ اپنے واجبات بروقت ادا کرکے مزید قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ایکسین اسد علی شاہ نے بتایا کہ ریکوری ٹیمیں اور متعلقہ سب ڈویژنل عملہ مقررہ اہداف کے حصول کے لیے متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بقایا جات کی سو فیصد وصولی، بجلی چوری کی روک تھام اور بجلی کے ترسیلی نظام کو مزید مؤثر بنانا فیسکو کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔انہوں نے صارفین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بجلی کے بل بروقت ادا کریں اور بقایا جات کی ادائیگی کے سلسلے میں فیسکو کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کومیگا سیوریج منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنیکا حکم

لودھراں:گرانفروشوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 1414 معائنے

پولیس نے 7 روز سے گمشدہ کمسن دھونڈ نکالا ، والدین ملا دیا

ہنی ٹریپ کیس، خاتون اور بھائی کو دو، دو سال قید

گھر آنے سے روکنے کا رنج، نوجوان پر فائرنگ، ملزم فرار

منشیات فروش گرفتار 1320 گرام چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس