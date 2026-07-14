صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسکیو 1122 جھنگ کے زیر اہتمام ہیٹ ویو کیمپس قائم

  • فیصل آباد
ریسکیو 1122 جھنگ کے زیر اہتمام ہیٹ ویو کیمپس قائم

تربیت یافتہ ریسکیو اہلکاروں اور طبی عملے نے شہریوں کا ابتدائی طبی معائنہ بھی کیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایات پر شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے پیش نظر ریسکیو 1122 جھنگ نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود کی نگرانی میں ضلع بھر میں خصوصی میڈیکل اور ہیٹ ویو آگاہی کیمپس قائم کیے ۔ریسکیو 1122 کے مطابق کیمپس کا مقصد شہریوں کو ابتدائی طبی سہولیات کی فراہمی اور ہیٹ ویو سے بچاؤ کے حوالے سے مؤثر آگاہی فراہم کرنا تھا۔کیمپس میں تربیت یافتہ ریسکیو اہلکاروں اور طبی عملے نے شہریوں کا ابتدائی طبی معائنہ کیا، جس میں بلڈ پریشر اور شوگر کی جانچ، معمولی زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیگر ابتدائی طبی امداد شامل تھی۔ اس کے علاوہ شہریوں میں ٹھنڈا پانی اور او آر ایس (ORS) بھی تقسیم کیا گیا، جبکہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہی دی گئی۔ریسکیو اہلکاروں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ شدید گرمی کے اوقات میں غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی اور دیگر مشروبات استعمال کریں، ہلکے رنگ اور ڈھیلے کپڑے پہنیں، جبکہ بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ ہیٹ ویو کے مضر اثرات سے محفوظ رہا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسولین کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، شوگر کے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

ہسپتال سے گھر میت منتقلی کی سروس عوامی خدمت ، کمشنر

کمشنر کا سٹی بیوٹیفکیشن پراجیکٹ کے مقامات کا تفصیلی معائنہ

ڈی ایچ کیو ہسپتال کی پرانی عمارت میڈیکل کالج کیلئے منظور

روڈ میپ ٹو فوٹوگرافی کے عنوان سے تربیتی سیشن کا انعقاد

ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس