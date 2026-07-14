صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی اور لوڈشیڈنگ نے عوام کو مشکلات میں مبتلا کر دیا: اعجاز احمد قاسمی

  • فیصل آباد
مہنگائی اور لوڈشیڈنگ نے عوام کو مشکلات میں مبتلا کر دیا: اعجاز احمد قاسمی

چناب نگر (نامہ نگار )سماجی کارکن اعجاز احمد قاسمی نے کہا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور لوڈشیڈنگ نے عوام کی زندگی کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ، جبکہ موجودہ معاشی حالات میں عام آدمی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے ۔

انہوں نے کہا کہ روزمرہ استعمال کی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے ، روزگار کے محدود مواقع اور بجلی کی طویل لوڈشیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے ۔ ان کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ، جس کے معاشرے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے ۔اعجاز احمد قاسمی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی پر قابو پانے ، عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے ، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور لوڈشیڈنگ کے مسئلے کے حل کے لیے مؤثر اور ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ معاشی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نئے ڈی سی ریٹ اجرا میں تاخیر،عبوری پالیسی پر غور

بھاٹی چوک انڈر پاس ، داتا دربار توسیعی منصوبے کاجائزہ

پرویز اشرف کی زیر صدارت انفارمیشن بیورو کا اجلاس

دو پی ٹی آئی رہنماساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

مون سون پر کھدائی کے مقامات محفوظ بنانے کی ہدیات

ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ،لاہور چیمبر کا الیکشن شیڈول منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس