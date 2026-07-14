ڈا کوؤ ں نے زمیندارو ں کو رسیو ں سے باندھ کر لوٹ لیا
گو جرہ ( نما ئندہ دُنیا)پا نچ مسلح ڈا کوؤ ں نے زمیندارو ں کو رسیو ں سے باندھ کر لا کھو ں روپے کا مال لوٹ لیا ۔
چک نمبر 277 ج ب کے محمد سعید نے چک نمبر 278 ج ب میں ڈیرہ بنا رکھا ہے جو گزشتہ شب اپنے ملازمین کے ہمراہ ڈیرہ پر موجود تھا کہ لوڈر رکشہ میں سوار پا نچ مسلح ڈا کوؤ آ گئے اور ڈیرہ پر موجود افراد کو رسیو ں سے باندھ دیا ڈیرہ پر موجود سولر پلیٹیں ، موٹر سا ئیکل، موبا ئل فونز اور دیگر لا کھو ں روپے کا سا ما ن لوڈ کرکے فرار ہو گئے ۔
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