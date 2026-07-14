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بھوانہ میں منشیات فروش گرفتار 1240 گرام ہیروئن برآمد

  • فیصل آباد
بھوانہ میں منشیات فروش گرفتار 1240 گرام ہیروئن برآمد

بھوانہ (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \"ڈرگ فری پنجاب\" کے تحت ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری خصوصی مہم کے دوران تھانہ بھوانہ پولیس نے ایک مبینہ منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1240 گرام ہیروئن برآمد کر لی۔

پولیس کے مطابق ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ بھوانہ انسپکٹر اسد اللہ نے سب انسپکٹر عدنان واجد اور پولیس ٹیم کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر وگھ روڈ، موریاں والا چوک کے قریب کارروائی کی۔

 

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