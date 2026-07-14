صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑی کی خریدو فروخت کے دوران خاتون سے فراڈ

  • فیصل آباد
گاڑی کی خریدو فروخت کے دوران خاتون سے فراڈ

ملزم نے لاکھوں کی گاڑی بیچی ،فائل اس کے نام ٹرانسفر نہ کی گئی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گاڑی کی خریدو فروخت کے دوران خاتون کو لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے سعدیہ نامی خاتون نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اسے لاکھوں روپے مالیت کی رقم کے عوض گاڑی فروخت کی۔ لیکن گاڑی کی فائل اس کے نام ٹرانسفر نہ کی گئی۔ بعد ازاں ملزم دھوکہ دہی سے گاڑی بھی لے گیا اور جلد واپس کرنے کا جھانسہ دیتے ہوئے گاڑی بھی خوردبرد کر لی گئی۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

قادر آباد بیراج کو ممکنہ سیلاب سے بچانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع

بمبانوالہ میں سکول ، ترقیاتی کاموں کیلئے 5 کروڑ کا اعلان

حافظ آ باد :کو ارڈی نیشن کمیٹی کا جلاس ،فلا حی اقدامات کا جائزہ

نوشہرہ :تحصیل ہسپتال کو بہتر انٹر نیٹ فراہمی کی منظوری

سیکر ٹری ہائوسنگ کا دورہ گجرات ،ڈی سلٹنگ آپریشن کا جائزہ

بد انتظامی پر ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال پسرور معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس