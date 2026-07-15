بجلی چوری کرنے والے دو افراد گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوری کرنے والے دو افراد کو قابو کر لیا گیا۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے میں پولیس نے دو افراد کو قابو کرلیا۔ جو بجلی چوری کرنے میں مصروف تھے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا رہے تھے ۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔
بجلی چوری کرنے والے دو افراد کو قابو کر لیا گیا۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے میں پولیس نے دو افراد کو قابو کرلیا۔ جو بجلی چوری کرنے میں مصروف تھے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا رہے تھے ۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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