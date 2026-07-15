ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر 492 درخواست گزاروں کو ریلیف
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ چھ ماہ کے دوران مختلف شعبہ جات سے متعلق 492 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ 40 درخواستیں مختلف مراحل میں زیر کارروائی ہیں۔یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چودھری کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں بتائی گئی۔
کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ چھ ماہ کے دوران مختلف شعبہ جات سے متعلق 492 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ 40 درخواستیں مختلف مراحل میں زیر کارروائی ہیں۔یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چودھری کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں بتائی گئی۔
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