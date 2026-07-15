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تاندلیانوالہ:پہلی بار سپر سکسز انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ:پہلی بار سپر سکسز انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )تاندلیانوالہ میں پہلی مرتبہ پریس کلب تاندلیانوالہ رجسٹرڈ کے زیرِ اہتمام دو روزہ سپر سکسز انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ، مہمانِ خصوصی پارلیمانی سیکرٹری و ایم پی اے پی پی 102 جعفر علی ہوچہ تھے جنہوں نے فیتہ کاٹ کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔

 تقریب میں تحصیلدار علی زوہیب، سیاسی و سماجی رہنما مقصود بٹ، فاروق چیمہ،جہانزیب خان نیازی،صدر پریس کلب تاندلیانوالہ میاں شاہد محمود، وسیم بلوچ ایڈووکیٹ، رانا حسنین نصیر نے بطورمہمان شرکت کی۔

 

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