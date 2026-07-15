دوملزم جرم ثابت نہ ہونے پربری
گڑھ مہاراجہ ( نمائندہ دنیا )ایڈیشنل سیشن جج احمدپورسیال عاشق چغتائی نے تھانہ احمد پور سیال کے مقدمہ بعنوان سرکار بنام منظر عباس وغیرہ پر سماعت کی ۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پردو ملزموں منظر عباس اور رمضان کو باعزت بری کردیا ۔ملزموں کی جانب سے مہر خلیل چھوہن ایڈووکیٹ پیش ہوئے دلائل دیئے ۔
ایڈیشنل سیشن جج احمدپورسیال عاشق چغتائی نے تھانہ احمد پور سیال کے مقدمہ بعنوان سرکار بنام منظر عباس وغیرہ پر سماعت کی ۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پردو ملزموں منظر عباس اور رمضان کو باعزت بری کردیا ۔ملزموں کی جانب سے مہر خلیل چھوہن ایڈووکیٹ پیش ہوئے دلائل دیئے ۔
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