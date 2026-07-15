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مون سون میں نکاسی آب پر غفلت برداشت نہیں: ایم ڈی واسا

  • فیصل آباد
مون سون میں نکاسی آب پر غفلت برداشت نہیں: ایم ڈی واسا

ایمرجنسی کیمپوں کے قیام اور ان کی مکمل فعالیت پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائیگی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے مون سون سیزن کے دوران نکاسی آب کے انتظامات میں کسی بھی قسم کی غفلت پر سخت کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مون سون ایمرجنسی کیمپوں کے قیام اور ان کی مکمل فعالیت پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے ہدایت کی کہ تمام ایمرجنسی کیمپوں میں عملے کی مکمل حاضری، ڈی واٹرنگ سیٹس اور دیگر ضروری مشینری و سامان ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے تاکہ بارش کے دوران فوری کارروائی ممکن ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ مون سون سیزن شروع ہو چکا ہے ، اس لیے تمام وسائل اور توانائیاں تیز رفتار نکاسی آب پر مرکوز کی جائیں۔ سیوریج سے متعلق مسائل کو بروقت اور معیاری انداز میں حل کیا جائے ، جبکہ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ثاقب رضا نے تمام سب ڈویژنوں کے سپروائزرز کو فیلڈ میں موجود رہنے اور ان کی مؤثر نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو درپیش سیوریج مسائل موقع پر ہی حل کیے جائیں۔انہوں نے مزید ہدایت کی کہ تمام ڈرین لائنوں کی دیواروں کی بحالی یقینی بنائی جائے اور مسلسل ڈی سلٹنگ کا عمل جاری رکھا جائے تاکہ بارشوں کے دوران نکاسی آب میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ایم ڈی واسا نے کہا کہ فرنچ پراجیکٹ فیز ون اور جائیکا پراجیکٹ کی مؤثر دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے ، جبکہ فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ پراجیکٹ پر کام کے لیے متعلقہ ٹیمیں فوری طور پر نوٹیفائی کی جائیں تاکہ منصوبوں پر بروقت عملدرآمد ممکن بنایا جا سکے ۔

 

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